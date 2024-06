Déguerpissement des marchands : "Ousmane Sonko nous a appris la résistance, nous allons résister!" (Cheikh W. Wade, coordonnateur du secteur informel)

Le coordonnateur des Associations du secteur informel, Cheikh Wagane Wade, condamne avec la plus grande énergie les opérations de deguerpissement qui visent des milliers de jeunes marchands qui occupent les grandes artères de la capitale. Il déplore ces mesures qui, selon lui, voguent à contre-courant de la politique de l’emploi des jeunes promise par le nouveau régime.



Pour lui, les nouvelles autorités sont en train de créer des chômeurs.

“Les vendeurs de rue, du secteur informel représentent un levier économique avec plus 50 % du PIB et qui emploie plus de 6 000 000 personnes soit 3.000.000 de vendeurs de rue”, explique-t-il.



Conscient de l’occupation anarchique des artères et de ses conséquences, Cheikh Wade considère que le déguerpissement n’est pas une solution. En effet, pour Monsieur Wade, les causes de l’occupation anarchique de la voirie publique résultent de l'échec des politiques de jeunesse.



Cependant, le coordonnateur Cheikh Wade invite les nouvelles autorités à des concertations pour trouver des solutions.

"On a des solutions, les autorités n’ont qu'à discuter avec nous, pour une bonne organisation, sinon on va regagner la rue peu importe les conséquences. Ousmane Sonko nous a appris la résistance. Nous allons résister", avertit-il...