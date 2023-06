Découverte gazière et réchauffement climatique : Le plaidoyer du ministre de l’Environnement devant le HCCT

Alioune Ndoye, ministre de l’Environnement et du Développement Durable a fait savoir aux conseillers des collectivités territoriales (HCCT) que le changement climatique a beaucoup impacté les activités de la pêche.

Ce que les pêcheurs doivent comprendre selon lui, est que « les puissances occidentales s’organisent pour l’interdiction de l’exploitation de l’énergie fossile alors que nous comptons sur cette énergie pour booster notre développement ».



« Le plus urgent, c’est de nous unir pour développer ce secteur et booster notre économie. Nous préconisons la libération du financement du climat que personne ne voit. Donc aux occidentaux de comprendre notre préoccupation », dit le ministre qui partageait une session avec les conseillers du HHCT sous le thème : « La gestion des ressources naturelles, la gouvernance des collectivités territoriales ».