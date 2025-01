Décès de détenus dans certaines prisons au Sénégal : La LSDH alerte et invite l’État à fournir davantage d’efforts pour le respect de la dignité humaine

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) exprime sa profonde consternation suite aux quatre personnes qui ont perdu la vie en détention à Thiès, Saint-Louis et Mbacké et enfin dans les locaux de la Dscos à Tambacounda, le tout en l’espace de deux mois (décembre 2024 et Janvier 2025.)







Dans un communiqué, la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) appelle l’État du Sénégal à « fournir davantage des efforts pour respecter l’ensemble des règles minima révisées des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) qui a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015 ».