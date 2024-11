Décès de Mouhamadou M. Bâ : « Le président Macky Sall s’est investi pleinement depuis que le décès est survenu! » (Momath Sow alias Malaw)

L’ancien président du Conseil départemental de Nioro, Momath Sow alias Malaw, a assisté à la cérémonie funéraire de l’ancien ministre des finances et du budget, Mouhamadou Moustapha Bâ. Il en a profité pour présenter ses condoléances à la presse, aux proches, amis, parents et au président Macky Sall. Il a magnifié le soutien sans commune mesure du président sortant depuis l’annonce du décès de son ancien ministre en France. « Macky Sall s’est investi du début à la fin depuis que le décès est survenu, alors mention spéciale à lui. Mouhamadou Moustapha Bâ faisait partie de ses meilleurs collaborateurs. Nous présentons à Macky Sall et à sa femme Marième Faye Sall nos sincères condoléances », dit-il. Non sans oublier l’accompagnement constant du gouvernement. « Le ministre des finances a fait le déplacement. Nous remercions le gouvernement », précise-t-il. Les foyers religieux ne sont pas en reste car, fait-il remarquer, ils ont tous envoyé une délégation pour se faire représenter.