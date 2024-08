Débordement du fleuve à Kidira : Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement appelle à la vigilance maximale

Depuis quelques jours le ministère l’Hydraulique et de l’Assainissement, dans le cadre de la prévention des inondations, assure un suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie à travers les stations hydrométriques installées à cet effet. Ainsi, le débordement du fleuve Sénégal à Kidira a été observé, ce samedi. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre l'ampleur des dégâts dans cette zone.



Dans un communiqué exploité par Dakaractu, le Ministère informe, qu’à la date de ce samedi 24 août 2024, la Falémé et le fleuve Sénégal ont atteint les niveaux suivants :



9,71 mètres hier soir et 9,93 mètres ce matin, à la station hydrologique de Bakel, soit à 7 centimètres de la cote d’alerte qui y est de 10 mètres ;



7,65 mètres hier soir et 7,78 mètres ce matin, à la station hydrologique de Matam, soit à 22 centimètres de la cote d’alerte qui y est de 08 mètres ;



9,58 mètres hier soir et 9,73 mètres ce matin, à la station hydrologique de Kidira, soit à 27 centimètres de la cote d’alerte qui y est de 10 mètres.