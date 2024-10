Débat public- démission de Jamm ak Njariñe: " Sonko sollicite une consultation et un secours auprès de Amadou Bâ[...].Je demande à Abdoulaye Dièye d'officialiser sa démission..."( Ousmane Diop)

Le président du mouvement Awa, membre de la coalition Jam Ak Njariñe a fait face à la presse cet après-midi pour s'exprimer sur les dernières sorties du PR Diomaye Faye et de son PM Ousmane Sonko. S'agissant de Ousmane Sonko par rapport à son invite à l'endroit de Amadou Bâ pour un débat-public, Ousmane Diop de répondre. " Sonko sollicite une consultation et un secours auprès du président Amadou Bâ[...]. La vérité c'est qu'il demande indirectement aux sénégalais et plus particulièrement à ses militants de le rapprocher du président Amadou Bâ via ces élections législatives anticipées[...]", a-t-il déclaré..

Revenant sur la démission de Abdoulaye Dièye de la coalition Jam Ak Njariñe en tant que tête de liste départementale à Thiès, Ousmane Diop a renchéri. " Pour ce qui concerne la situation politique à Thiès, en ma qualité de membre de la coalition Jamm ak Njariñe, Je demande à Abdoulaye Dièye et à ses deux investis d'officialiser leurs démissions de notre coalition avant de rejoindre Sàmm Sa Kàddu...", a-t-il conclu.