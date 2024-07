Daouda Gueye, docker « L’entreprise SATS nous impose à décharger 42000 tonnes en 11 jours au lieu de 03 mois »

La visite du ministre du Travail au port de Dakar a été l’occasion donnée aux travailleurs de l’entreprise dénommée syndicat des auxiliaires et travailleurs du Sénégal (SATS) de présenter leurs maux. Parlant au nom des dockers de cette entreprise, Daouda Gueye a dénoncé des conditions de travail « inhumaines ».







Face à la presse et devant le ministre, le jeune étudiant devenu docker déballe que « les 42.000 tonnes que nous devons décharger en trois mois au maximum, on nous oblige à le faire en 11 jours. Ce qui est anormal » dénonce le jeune.