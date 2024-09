Dakar : le ministre de l’intérieur annonce une série de déguerpissements dans la capitale et prévient tout contrevenant.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé l’organisation d’opérations de déguerpissement dans la capitale sénégalaise. Dans son communiqué parvenu à la rédaction, Jean-Baptiste Tine dit constater une prolifération d'habitations précaires et irrégulières dans plusieurs quartiers de Dakar. C'est au moment où la capitale s'apprête à accueillir le premier évènement olympique organisé sur le continent africain. « Ces occupations sauvages représentent une source d'insécurité et d'insalubrité publique, dégradent le cadre de vie et compromettent la mise en œuvre des projets d'aménagement urbain », fait savoir le ministre qui appelle les autorités administratives concernées, notamment les préfets, à organiser ces opérations de déguerpissement et à prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute réoccupation des espaces libérés.



Le ministre de l’Intérieur invite en outre à identifier les mineurs et les personnes en situation d’extrême vulnérabilité afin de saisir les organismes compétents pour leur fournir un accompagnement social. Jean-Baptiste Tine rappelle aux occupants irréguliers qui majoritairement ne comptent que sur la générosité des populations pour subvenir à leurs besoins que le vagabondage et la mendicité sont passibles de sanctions pénales que les juridictions compétentes ne manqueront pas de leur appliquer si nécessaire.