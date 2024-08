Dakar en ébullition : Les impactés du TER demandent justice

Le collectif appelle donc à un processus de recasement transparent, dans l’espoir que leurs préoccupations soient entendues et prises en compte de manière appropriée.

Les impactés du Train Express Régional (TER) du département de Dakar se sont mobilisés pour revendiquer un recasement juste et équitable. Lors d'une rencontre avec la presse à Colobane, ce vendredi, le collectif, largement composé de femmes, a exprimé son désir de bénéficier d'une indemnisation qui reflète équité et justice. Les pancartes brandies lors de cet événement portaient un message clair : une compensation qui ne laisse personne de côté et qui prend en compte les réalités de chacun.