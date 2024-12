Dakar: Barthélémy Dias déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de la Ville

À travers une lettre adressée à l'actuel maire de Dakar, le préfet de Dakar vient de déclarer Barthélémy Dias démissionnaire de son mandat " de conseiller municipal de la Ville de Dakar, à compter de la date de notification de la présente lettre".



L'autorité préfectorale dit avoir été saisie " par monsieur Beyna Guèye, électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, aux fins de prononcer votre démission de la Ville de Dakar en votre qualité de conseiller municipal, pour cause d'inéligibilité suite à votre condamnation par décision n°219 du 16 février 2017 du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, confirmée par arrêt n°535 du 21 septembre 2022 de la cour d'appel de Dakar et dont le pourvoi a été rejeté par la cour suprême par arrêt n°76 du 22 décembre 2022".



Il a été ainsi certifié que monsieur Dias a bel et bien reçu la lettre de notification relativement à sa démission de son mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar…