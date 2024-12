DPG d'Ousmane Sonko : Olivier Boucal révèle l’audace derrière le discours du Premier Ministre

Dans un entretien exclusif accordé à Dakaractu, Monsieur Olivier Boucal, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, a livré une analyse percutante du discours du Premier ministre Ousmane Sonko devant l'Assemblée nationale.



Selon le ministre, Sonko a fait preuve d’une audace et d’une vision claire du futur du Sénégal. "En 2017-2018, il faisait face seul à un régime, sans jamais fléchir. Aujourd'hui, fort du soutien du peuple, il n'a plus rien à craindre. Il a su corriger les erreurs passées pour livrer une DPG bien structurée", a souligné Boucal.



Pour lui, Sonko a démontré un courage exceptionnel. Pendant plus de deux heures, il a tenu son discours, debout, lisant un document de plus de 100 pages, tout en restant calme et posé. "C'est un exercice périlleux : faire un état des lieux et dévoiler une vision pour l'avenir, c'est une tâche qui nécessite une véritable maîtrise et une grande clarté d'esprit", a ajouté le ministre. Le premier ministre, selon lui, a fait preuve de transparence et de rigueur, affirmant que le respect des lois et des principes de gouvernance est au cœur de sa politique.