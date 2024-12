DPG- Réduction du coût de la vie: " Je confirme que les baisses sont effectives"( Ousmane Sonko).

À l'occasion de sa déclaration de politique générale( DPG), le Premier ministre Ousmane Sonko, est revenu sur les efforts de l'État pour procéder à la réduction des prix des denrées de première nécessité. D'après lui, l'État a très vite pensé à soulager le panier de la ménagère, en attendant de mettre en place son vaste programme agricole dont l'objectif est d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Le PM a annoncé que le gouvernement a entamé des négociations avec les indiens, les autres pays en Europe etc, concernant les quotas qui sont alloués au Sénégal en se substituant notamment à l'intermédiation qui jadis, avait un impact sur les prix des denrées. " Je confirme que les baisses sont effectives", a-t-il lancé.



Parlant du gaz, Ousmane Sonko a indiqué que la mer des batailles est que notre pays puisse contrôler son gaz en installant notamment des centrales. " Aujourd’hui qu'on a le gaz, on nous demande de fermer la SAR, non seulement on ne va pas fermer mais il y a un projet de construction d'une seconde raffinerie...", a-t-il informé. Concernant les phosphates, le PM a également informé qu'un projet industriel sera implanté à Matam. " Cela va créer toute une écononie. Les études de faisabilité seront lancées bientot et l'objectif c'est de produire 3 à 4 millions de tonnes d'engrais. Et c'est comme ça qu'on construit petit-à-petit une écononie", a-t-il lancé.



Le premier ministre est revenu entre autres lors de sa déclaration sur la loi sur la protection de l'enfance. Il a aussi parlé du projet de déminage en Casamance. " On veut que le déminage soit fait par nos experts locaux. On s'est rendus compte que cela coûte beaucoup moins cher". Et concernant les déplacés, le PM a souligné qu'un " ambitieux programme a été lancé pour qu'ils puissent avoir leurs papiers ( nationalités). Des centaines voire des milliers se sont inscrits et ont commerncé à bénéficier de ce programme pour qu'ils ressentent leur sénégalité et pour qu'ils reviennent chez eux, pour qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages liés à leur nationalité", a-t-il évoqué.