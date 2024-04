DIOURBEL- Le dahira « Mafatihul Bichri » de Diourbel a déroulé l’édition 2024 de sa journée - ramadan dans une grande ferveur religieuse

Depuis sa création en 2016 avec la bénédiction de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, regretté Khalife Général des Mourides , le dahira « Mafatihul Bichri » de Diourbel a enchaîné les initiatives dont celle de dérouler une série de conférences religieuses tous les mois de ramadan. Pour l’édition 2024, la structure dont Serigne Ibrahima Faye est le « jewriñ « , a développé plusieurs thèmes dont un relevant la posture importante de la femme dans l’Islam animé par Serigne Abdoulahi Diakhoumpa et un autre traitant de la santé humaine en période de ramadan exposé par le professeur Lamine Guèye.



L’occasion a été saisie par la structure pour consentir des actes de bonne volonté à l’endroit des populations en plus de ceux déjà posés dans le domaine de l’éclairage public et au profit de la grande mosquée de Diourbel. Serigne Souhaïbou Cissé, désigné parrain , ne manquera pas , dans son discours, de saluer l’engagement sans faille du dahira à œuvrer pour Serigne Touba et pour la commune de Diourbel.