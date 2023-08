DIOURBEL- Le C50% PN gagne du terrain dans la capitale du Baol… La candidature de Abdoulaye Sylla demandée

Le club 50% de Préférence Nationale continue sa tournée à travers le Sénégal. Après la région du Cayor et du Saloum, la délégation que conduit Serigne Modou Bousso Dieng était hier dans le Baol et plus précisément dans la commune de Diourbel où une rencontre populaire a été organisée. Occasion saisie par Assane Sylla, Secrétaire Général du Club pour rappeler que l’idée est de créer des maison C50 dans les différentes localités du pays. Cette projection ne sera que pour faciliter l’émergence économique des entreprises privées locales et leur permettre de valablement hériter des commandes publiques et de surtout bien les exécuter. Assane Sylla fera aussi l’économie des difficultés auxquelles Ecotra a été confrontée, non sans demander à l’État de majorer le taux du contenu local jusqu’à 50%. La cérémonie ne sera pas bouclée sans que Abdoulaye Sylla, initiateur du Club, ne soit invité à candidater pour 2024 à la présidentielle.