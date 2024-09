DIC : Lat Diop, le patron de 1Xbet et l’affaire présumée de corruption autour de 5 milliards (Exclusif)

La machine de la reddition des comptes est déclenchée quelques jours après l’installation du pool financier judiciaire. C’est l’ancien ministre des Sports et ancien directeur général de la LONASE qui était à la division des investigations criminelles (DIC) après le passage hier d’Abdoulaye Sylla. Lat Diop, qui a passé plus de 10 heures devant les enquêteurs, a répondu à certaines questions.



Selon des informations de Dakaractu, tout est parti d’une dénonciation venant du patron de 1Xbet Sénégal contre l’ancien DG de la LONASE. En effet, Mouhamed Dieng, qui a été auditionné en premier, aurait déclaré qu’il avait remis la somme de 5 milliards de francs CFA à Lat Diop, et en plusieurs tranches. C’est avec cet argent que l’ex-directeur général de la Lonase, d’après Mouhamed Dieng, « se serait procuré beaucoup de biens dans certains pays, dont une maison à Grenoble ». Interpellé sur les accusations de corruption, le mis en cause a catégoriquement nié les accusations qu'il considère comme de la délation, pas plus.



Toutefois, un des avocats de Lat Diop s’indigne decette déclaration de Mouhamed Dieng soulevant une affaire supposée de corruption. «Pourquoi quelqu’un qui a fait une déclaration disant qu’il avait corrompu celui qui est accusé aujourd’hui (en garde à vue) alors que lui-même, le corrupteur est rentré chez lui ? » S’interroge la robe noire.



Lat Diop, au terme de son audition ce samedi, est placé en garde à vue. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.