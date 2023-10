DENDÈYE - Khadim Samb invite l’État à vite fixer le prix du kilo de l’arachide, à donner les tracteurs aux vrais cultivateurs et se plaint du « Barça wala Barsaq »

L’heure de la récolte a sonné et Dendèye démarre déjà ses opérations avec le communicateur Khadim Samb, notamment. Candidat à la mairie lors des dernières municipalités, l’homme des médias a lancé un appel en direction de l’État du Sénégal pour que le prix du kilogramme d’arachide soit très rapidement fixé afin d’anticiper sur les réalités du marché . Khadim Samb profitera de l’occasion pour inviter les cultivateurs et les bergers à se faire violence et à éviter les éternelles querelles en pareille période . Il ne manquera pas de demander aux jeunes qui affrontent les affres de l’océan à bord de pirogues de fortune d’investir dans l’agriculture ou l’élevage.