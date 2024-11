DÉCOUVERTE N°23 - Réveil urgent : L'exemple du Japon et de la Chine face à la passivité des jeunes Sénégalais

Le monde évolue à une vitesse fulgurante. Le Japon et la Chine, deux géants économiques, l'ont bien compris, investissant dans des technologies innovantes et adoptant des stratégies audacieuses pour alimenter leur avenir. Pendant ce temps, au Sénégal, une génération semble piégée dans l'inertie, trop souvent distraite par l'inutile, au lieu de se concentrer sur ce qui pourrait les propulser au sommet. Si ce n'est pas un signal d'alarme, ça y ressemble bien.



Le Japon : Une nation en marche, littéralement



Imaginez un métro de Tokyo, parmi les plus fréquentés au monde, où chaque pas des passagers génère de l'électricité. Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité grâce à la technologie piézoélectrique, qui transforme l'énergie des pas en électricité pour alimenter les stations et infrastructures environnantes. Mais ce n'est pas tout : les autoroutes japonaises, avec des véhicules roulant à 160 km/h, captent l'énergie des vibrations pour générer de l'électricité. Même le carrefour de Shibuya, symbolisant l'effervescence de Tokyo, est une mine d'énergie. Au Japon, chaque instant est une opportunité de produire, d'innover, de transformer l'énergie en progrès.







La Chine : Une ascension économique impressionnante







De 2000 à 2020, la Chine a vu son PIB par habitant augmenter de 78 %, une croissance fulgurante selon la Banque mondiale. Les investissements étrangers afflue, les entreprises non nationales s'y implantent massivement, et les opportunités sont légion. Ce n’est pas le hasard si ce pays est devenu la deuxième plus grande économie mondiale. La Chine a su se saisir de chaque opportunité pour sortir de la pauvreté et s'imposer sur la scène internationale. Ce n'est pas uniquement grâce à sa population massive, mais à une mentalité axée sur la productivité et l’innovation. La clé ? Un peuple déterminé à maximiser ses ressources et à ne pas se laisser distraire par l'inutile.







Le Sénégal : Un potentiel gaspillé ?







Et le Sénégal, dans tout ça ? Pendant que d'autres nations font un usage efficace de chaque pas, de chaque vibration, du moindre mouvement pour alimenter leur économie, les jeunes Sénégalais semblent parfois enfermés dans des habitudes de consommation, de distraction et de procrastination. L'internet, bien qu'un outil puissant pour l'éducation et l'entrepreneuriat, devient souvent un piège, distrayant les jeunes au lieu de les inciter à l’action. Combien de jeunes passent des heures sur les réseaux sociaux, ou à regarder des vidéos sans but, pendant que le monde qui les entoure évolue à une vitesse vertigineuse ?







L'heure est grave. Le Sénégal, riche de ses talents et de sa jeunesse dynamique, doit faire face à un défi de taille : sortir de la zone de confort. Le pays doit repenser son rapport à l'innovation et à la productivité. Les jeunes doivent comprendre que l’avenir n’attend pas. Les opportunités existent, mais elles ne se présentent qu’à ceux qui sont prêts à se battre, à se lever et à travailler sans relâche.







Il est temps pour les jeunes Sénégalais de se réveiller. Le monde ne les attendra pas. Si le Japon et la Chine peuvent transformer chaque aspect de leur vie en source de progrès, pourquoi le Sénégal ne pourrait-il pas en faire de même ? La question n’est pas de savoir si des changements peuvent être opérés, mais de savoir si la volonté d’agir est présente. Les jeunes du Sénégal ont tout ce qu’il faut pour réussir : la créativité, la passion et une soif d’apprendre. Ce qu’il faut maintenant, c’est la détermination à transformer ces ressources en succès tangible.