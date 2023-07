DAROU SALAM KAMADOU- Le C50%pn reçu par Serigne Ismaïla Diouf expose comment Ecotra a été persécutée à un moment donné.

La délégation de Club 50% de Préférence Nationale, sous la houlette de Serigne Modou Bousso Dieng et dans le cadre de sa tournée nationale de sensibilisation et d’informations, a été reçue par Serigne Ismaïla Diouf, chef religieux et Khalife de Darou Salam Kamadou.

Une occasion saisie par Assane Sylla, Directeur Général du Groupe Ecotra et Khadim Ngom pour déplorer encore une fois les entraves qu'a connues le Groupe Ecotra à un moment donné de sa marche en avant. Ces blocages regrettables et injustifiés ont empêché Ecotra d’exécuter convenablement certains marchés dont celui portant sur la route de Kamadou.

Le chef religieux prendra acte non sans prier pour que le chef d’entreprise réalise cette route qui irait jusqu’à Typ avant de lui promettre le fauteuil présidentiel s’il le désirait...