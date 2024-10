DAKAR/ AT 500 de Royal Air Maroc dans une zone de turbulence : après plus de 2 h de panne d’électricité, 18 passagers quittent le vol sans leurs bagages, emportés vers Casablanca

Un fait inédit s’est produit à l’aéroport international Blaise Diagne dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 octobre 2024. Le vol de la compagnie aérienne , Royal Air Maroc s’est envolé vers Casablanca avec les bagages de 18 passagers qui se sont inquiétés, après une panne d’électricité. En effet, selon l'un d’entre eux qui nous a relaté le problème, « c’est ce mercredi aux environs de 1 h du matin que le vol a pris départ avant de s’arrêter brusquement à cause d’une panne d’électricité qui a duré plus de 2 heures ». « Le commandant du bord et les équipes techniques qui se sont mobilisés pour résoudre le problème technique, n’ont pas pu convaincre certains passagers pessimistes qui ont décidé de quitter le vol en exigeant qu’on leur remette leurs bagages », explique la source qui s’indigne de voir le vol emporter leurs bagages vers le Maroc.



Ces mêmes passagers ont révélé avoir entendu les équipes techniques exprimer leur inquiètude par rapport à l'état de l'avion. D'après eux, ces dernières auraient indiqué que le vol ne devait pas quitter le tarmac du fait de la panne d’électricité qui a été signalée. Toutefois, tous les 18 passagers ont été laissés à leur propre sort, leurs bagages emportés par l'avion à destination de Casablanca.