Culture architecturale : L'architecte Kengo Kuma, prix mondial 2016 de l’architecture durable au Sénégal pour partager son savoir faire avec les étudiants enseignants et les professionnels.

Kengo Kuma né en 1954 dans la préfecture de Kanagawa est un architecte japonais, parmi les plus célèbres du panorama international de l’architecture contemporaine, fondateur du studio Kengo Kuma & Associates et directeur de la faculté d’architecture de l’Université de Tokyo.



Ce grand architecte a rempli la salle de la maison de la presse ce lundi à l'occasion d'une conférence publique. La parole lui a été donnée pour partager son savoir, son savoir-faire et son expérience avec les étudiants, les enseignants et les professionnels…