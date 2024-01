Culture: "Les Bout'chous poussent les pinceaux", l'atelier créatif dédié aux enfants

Ce samedi 30 décembre 2023, s'est tenu à la Place du Souvenir un Atelier de Peinture dédié aux enfants, dénommé "Les Bout'Chous poussent les pinceaux" . Une activité initiée par l'artiste-Peintre , journaliste Ndeye Siga Ndiour et sa structure "Sig'Art Galerie. Une centaine d'enfants, accompagnés de leurs parents, ont pris part à cette activité qui vise à initier les enfants dès le bas âge à la peinture. La thématique de l'Édition 2023 était de peindre, "un roi ou une reine" , nous dit l'artiste peintre,Ndeye Siga Ndiour. En plus de la peinture, des costumes traditionnels ont été confectionnés par l'artiste. Les enfants se sont donnés à cœur joie pour les porter et défiler en mode "Thiossane". L'artiste-peintre de Dakar-Plateau, Mamadou Ndiaye "Thia", pinceau à la main, sous l'œil regardant, a supervisé le travail réalisé par les enfants, jusqu' à la phase finale de restitution en fin de journée. Une vente aux enchères des tableaux peints par les bouts de chou a été effectuée en fin de journée.