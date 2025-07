Culture : Le journaliste Daouda BA raconte les drames de l'émigration clandestine à travers son roman "Les rêves brisés"

Le journaliste et écrivain Daouda BA, ancien correspondant de Dakaractu à Saint-Louis et actuellement en poste à l’APS à Mbour, signe un premier roman poignant et profondément enraciné dans les réalités sociales du Sénégal contemporain.



Intitulé « Les Rêves brisés », l’ouvrage aborde avec humanité et lucidité le phénomène dramatique de la migration irrégulière et ses ravages au sein des familles sénégalaises. Dans ce récit mêlant réalité et fiction, l’auteur raconte l’histoire bouleversante d’une famille sénégalaise dont les espoirs s’effondrent dans les vagues de l’Atlantique. Deux frères, portés par le rêve d’une vie meilleure en Europe, disparaissent en mer dans une pirogue de fortune en route vers l’Espagne.

Leur mère, déjà veuve et épuisée par le quotidien, sombre à son tour dans la folie, terrassée par le chagrin. Le suicide devient pour elle la seule échappatoire pour « une paix éternelle ». Publié chez L’Harmattan Sénégal, le raman "Les Rêves brisés" compte 81 pages réparties en sept chapitres. L’écriture, accessible et fluide, reflète la rigueur journalistique de l’auteur et sa capacité à transformer les faits sociaux en littérature engagée. Le roman va plus loin que la seule thématique de la migration. Il aborde aussi la montée de l’extrémisme violent, en évoquant la présence de groupes djihadistes dans les pays frontaliers, et soulève la problématique des bateaux de pêche étrangers qui pillent les ressources halieutiques, privant des milliers de jeunes de leurs moyens de subsistance et les poussent vers l'abîme.