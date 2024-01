Culture : Le conseil de « Père Ouza » aux jeunes artistes-musiciens

L’artiste Ousmane Diallo plus connu sous le nom de Père Ouza, n’a pas manqué de donner quelques conseils aux jeunes artistes dans un contexte où plusieurs jeunes s’engagent dans la pratique de la musique : « qu’ils soient patients et généreux », a-t-il confié à cette nouvelle génération de chanteurs. Le surnommé « l’homme des quatre générations » s’est exprimé à notre micro à l’occasion de l’enterrement de Fatou Kiné Diouf « Diaga » à qui il a rendu hommage de même qu'à son défunt époux Thione et sa fille Moumy Seck.