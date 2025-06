[Culture] L’artiste Simon Kouka s’engage pour une réforme humaniste de l’éducation

L’artiste Simon Kouka a tenu une conférence, ce jeudi 12 juin 2025 au lycée Blaise Diagne. Cette rencontre entre dans le cadre de ses actions en faveur de l’éducation populaire de la transmission des savoirs à travers le thème : « le Hip-Hop sénégalais, éclaireur des luttes et des idées en action continue ». Cette conférence s’inscrit dans la continuité d’un héritage riche et profondément engagé.



Selon Mohamed Simon Kouka, ce partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale dans le cadre d’un programme initiative pour la transformation humaniste de l’éducation. Ainsi, il s’agit de faire le tour des écoles pour parler de valeurs, les valeurs à travers les personnages qui ont marqué l’histoire dont on ne parle pas. Ce partenariat avec le ministère est de raconter l’histoire mais la vraie histoire avec un regard africain parce qu’en général, comme l’a-t-il souligné, on nous raconte l’histoire avec le prisme occidental. C’est vrai que la plupart de ces histoires sont dans le manuel mais ils sont en fin de programme et les élèves ne l’atteignent pas », dit-il. À ce titre, il annonce qu’un travail est en train d’être mené avec le ministère de l’éducation pour revoir le curriculum. C’est ainsi qu’il salue les actes qui sont prévus par le Ministre Moustapha Mamba Guirassy pour réformer certaines choses dans l’enseignement.



« Il est temps que l’on décolonise le savoir, le hip-hop a fait énormément de choses dans ce pays à l’image de Duggy-Tee, Lord Aladji Man, Ndongo D qui méritent des rues et des sites à leur noms. Il est temps qu’on enseigne l’histoire de nos héros et de nos royaumes pour permettre à nos jeunes de s’abreuver de savoir », a-t-il ajouté.