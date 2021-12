« Croissance verte » : L’orientation stratégique du PSE/VERT validée…

Considéré comme un catalyseur des initiatives publiques et privées résilientes au changement climatique, écologiquement durable et générateur de croissance inclusive, équitable, et à fort potentiel

d'investissements verts et de création d'emplois, le Pse vert appelle à l’implication massive et inclusive de tous les acteurs.



Après des réunions et discussions souvent marquées par des points de divergences, l’heure est à la validation de de cette stratégie qui prend en compte des secteurs prioritaires pour une bonne gestion de l’environnement mais vers un impact économique conséquent.



Le ministre chargé du suivi du Plan Sénégal Émergent a présidé l’atelier de validation de la stratégie du plan Sénégal émergent / Vert (PSE / VERT), qui est un programme qui prend en compte les aspects économiques, sociaux et de bonne gouvernance.

En réalité, dans sa politique de mise en œuvre du plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré, le gouvernement du Sénégal entend bien mettre l’accent sur le PSE Vert et impacter ainsi sur le capital humain à tous les niveaux.



Le ministre Abdou Karim Fofana s’est félicité du travail effectué par le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent à travers la capitalisation des efforts après plusieurs mois d’échanges et de partage sur les questions environnementales et sociales.