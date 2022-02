Crise scolaire : L’impact des réseaux sociaux dans les négociations…

Autant d’actions allant au sens positif qui a grandement impacté sur les négociations qui a finalement abouti à la signature de cet accord. En outre, ce tapage sur les réseaux sociaux a aussi incité la sortie des parents d’élèves qui ont posé des actes à leur niveau pour protester en faveur des enseignants se souciant de l’avenir de leurs progénitures. Les élèves n’étaient pas en reste. Leur message est crié haut et fort pour un retour en salle de classe et poursuivre leurs cours en paix.Autant d’actions allant au sens positif qui a grandement impacté sur les négociations qui a finalement abouti à la signature de cet accord.

Après un long processus de négociations à côté du gouvernement, des travailleurs et de la société civile, le G7 a identifié un quatrième acteur dans les réseaux sociaux. Ceci est dénoncé par Abdourahmane Guèye, le Secrétaire Général de l’UDEN, dans le cadre de leur conférence de presse tenue ce lundi faisant suite à la signature des accords avec le gouvernement.« Il y a des personnes qui, depuis l’entame de notre plan d’action, se cachent derrière leur clavier pour nous lancer des piques. Mais on ne leur accorde point d’importance, car c’est nous qui sommes les élus. Cependant nous tenons juste à éclairer la lanterne de la population. C’est des personnes qui essayent de manipuler et d’attirer le maximum de leur côté en prélude aux élections », a précisé le SG de l’UDEN.