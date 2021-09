Crise politique en Guinée : les Ambassades de France et Grande Bretagne appellent leurs concitoyens à « rester chez eux »

Comme dans de pareils cas, les ambassades européennes présentes en Afrique pensent à leurs concitoyens. La situation politique en Guinée ne leur a pas fait déroger à la règle. En effet sur divers supports l’Ambassade de Grande Bretagne et celle de France en Guinée Conakry ont lancé un appel à l’endroit de leurs compatriotes. « Coup de feu entendu en ville. Restez chez vous » a d’abord alerté par message l’Ambassade française. Avant quelques minutes plus tard par le même procédé d’écrire « combat autour de la Présidence. Restez impérativement chez vous ».

Pour les anglais le message est moins solennel « coups de feu soutenus à plusieurs endroits à Conakry ce 5 Septembre. Restez vigilants, surveillez les médias locaux et évitez tout mouvement »