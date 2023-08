Crise politique au Niger: Aminata Touré, contre le putsch et une intervention militaire de la CEDEAO, favorable à une désescalade par voie pacifique

La présidente du mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance n’est pas d’accord pour que le Niger soit le théâtre d’opérations armées dans un contexte de sécurité menacée.







Après cet ultimatum qui a d’ailleurs expiré ce lundi et qui sera suivi ce jeudi d’une réunion des membres de la CEDEAO pour donner ses conclusions sur le coup d’Etat, Aminata Touré pour sa part demeure préoccupée. « Nous avons d’autres préoccupations que de faire cette intervention militaire. Nous leur recommandons d’ouvrir la voie de la diplomatie, du dialogue et de la négociation pour trouver des solutions » a déclaré Aminata Touré qui s’exprimait depuis kaolack.







« Nous appelons nos chefs d’Etat à faire la guerre contre le sous développement et la pauvreté » ajoute l’ancien Premier ministre qui condamne aussi le putsch au Niger car, estime-t-elle en tant que militante des droits de l’homme, « un coup d’Etat est une violation de la Constitution et qu’il faut également que nos partenaires participent à favoriser ce dialogue pour une issue heureuse de cette situation au Niger ».