Crise dans le Secteur des Assurances : Le S.N.E.C.E.A accuse le patronat de bloquer la convention collective cruciale

Le Syndicat National des Employés et Cadres des Entreprises d’Assurances (S.N.E.C.E.A) lance un cri du cœur en direction des autorités face au refus continu du Patronat de l’Association des Assureurs du Sénégal de ratifier la convention collective récemment négociée.







Ce document, fruit de discussions entamées en 2020, est essentiel pour la protection des droits des employés du secteur et pour garantir la stabilité et le développement de cette branche économique.







Cette convention n'est pas une nouvelle revendication, mais le résultat d'un long processus de négociation où le S.N.E.C.E.A a fait preuve de flexibilité et d'ouverture. Malgré ces concessions, l’Association des Assureurs persiste dans son refus de reconnaître et d’officialiser les droits des travailleurs, une position jugée non seulement injuste, mais également néfaste pour la paix sociale et la motivation des employés.







Depuis 1977, les travailleurs du secteur des assurances ont contribué de manière significative à son développement. Le refus de signer cette convention met en péril non seulement les conditions de travail des employés, mais aussi l’avenir du secteur lui-même. En maintenant cette attitude, les employeurs empêchent toute amélioration de la situation des travailleurs, les laissant dans une précarité persistante.







Le S.N.E.C.E.A appelle avec insistance l’Association des Assureurs à reconsidérer sa position et à faire preuve de responsabilité sociale en ratifiant la convention collective. Le syndicat reste ouvert au dialogue, mais demeure fermement opposé à toute forme de violation des droits des employés.