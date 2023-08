Crise au Niger : Le Burkina Faso prêt à quitter la Cedeao

Ça sera un coup dur pour la communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) si le Burkina Faso quittait l’organisation. C’est le ministre burkinabè de la Défense qui en fait l'annonce en s'exprimant sur la probable intervention militaire de la CEDEAO au Niger : « on est prêt. On soutiendra le Niger. La position du pays est largement expliquée sur les radios. On est même prêt à se retirer de la CEDEAO. Ce n’est pas logique qu’une communauté qui est faite pour que nous vivions ensemble, nous commençons à nous faire des barrages inutiles pour des intérêts d’individus ou particuliers. Nous pensons qu’il faut penser aux intérêts de la population. C’est pourquoi on parle de la CEDEAO des peuples », fait savoir le ministre dans un média Russe repris dans les réseaux sociaux.