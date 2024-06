Crise État-meuniers : Le président de la République accepte le dialogue proposé par le patronat

La décision de la baisse des prix de certaines denrées de grande consommation a été saluée en conseil des ministres par le président de la République. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a enjoint le chef du gouvernement de mettre en branle une politique cohérente de maîtrise des prix des produits de grande consommation avec le recours, à court terme, à l’option des appels d’offres en ce qui concerne les approvisionnements du pays en produits alimentaires essentiels et hydrocarbures principalement. Une mesure qui marque la seconde étape du processus de réduction et d’accompagnement du secteur privé.



En effet, le président de la République a demandé au gouvernement de poursuivre les concertations avec l’ensemble des acteurs économiques impliqués, les meuniers et les boutiquiers en particulier, en vue d’une application rigoureuse, sur l’ensemble du pays, des prix des produits homologués



Ainsi, l’élaboration d’une loi sur la souveraineté économique afin de mieux protéger les entreprises des secteurs stratégiques et de donner au Gouvernement un droit de regard plus soutenu sur les modifications pouvant intervenir dans le capital est en gestation...