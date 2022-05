Création de la SONAGED SA : la nouvelle société nationale de gestion des déchets solides approuvée à l’unanimité et sans débat par les députés.

Le projet de loi n⁰ 06/2022 autorisant la création de la société anonyme dénommée Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED SA) a été examiné et voté à l’unanimité et sans débat, ce 5 mai, par les parlementaires. Il était porté par le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow qui parle de motif de satisfaction.



« La question des déchets de manière plus générale est devenue une question d’unité nationale, de consensus national. Il faut rendre hommage à celui qui est l’initiateur du projet, le Chef de l’État qui, dans le cadre du programme zéro déchet a décidé de faire franchir la question de la gestion des déchets, un autre pas après avoir négocié le projet PROMOGED, aujourd’hui, c’est la mise en place d’une société nationale qui va gérer l’ensemble du territoire national en relation avec toutes les collectivités territoriales, la question des déchets », a déclaré le ministre à sa sortie de plénière.



Selon lui, il s’agit avec l’adoption de cette nouvelle loi d’unifier la gestion des déchets et de tendre vers la création d’une activité économique au delà de la question de la propreté.



« C’est surtout pour qu’on aille vers une économie des déchets. C’est aussi assurer l’harmonie de la gestion des déchets qui est unifiée qui a une seule ligne et en relation avec les collectivités territoriales en relation avec l’Association des Maires du Sénégal (…) il y va de la souveraineté du pays et de sa sécurité », a soutenu Abdoulaye Seydou Sow.



La SONAGED SA jouera ainsi le rôle de régulateur et de superviseur pour l’ensemble des projets et programmes de l’État en matière de gestion des déchets solides...