Création de l’association des maires par YAW / Zahra Iyane Thiam : « L’opposition foule au pied les principes fondamentaux de la gestion de la cité »

Le ministre de la Microfinance, non moins responsable de Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Sicap-Liberté, a présidé l’assemblée générale de la coalition ce mardi après-midi.



En prenant la parole, Zahra Iyane Thiam a jeté du sable dans le plat de l’opposition. « Malheureusement force est de constater depuis quelques années, la montée en puissance d’un populisme j’allais dire nauséabond de projets de société. Ceux d’entre eux qui ont investi l’Assemblée nationale ont fini de briller par leur absentéisme quand ils ne transforment pas l’hémicycle en ring de boxe », dira Zahra devant un public nombreux venu répondre à son appel.



« Que faut-il attendre d’élus qui se hissent au pouvoir à force de manipulation, de négation de ce qui marche dans ce pays et de ce qui fonde l’unité de notre nation. Que dire d’élus qui s’entourent de personnages sans éthique à géométrie variable ? À peine élu maire, Yewwi Askan Wi n’a pas perdu de temps à démontrer qu’il n’aspirait à diriger que leurs militants et sympathisants. En choisissant d’ériger une association des maires de l’opposition soutenue par un ancien maire de Dakar et un supposé commis de l’administration. Ceux qui se proclament première force de l’opposition, foulent au pied les principes fondamentaux de la gestion de la cité », dénonce Zahra qui montre son désaccord sur la création de la nouvelle entité des maires de la part de Yewwi.