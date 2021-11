Covid-19 : le Sénégal réceptionne 265.590 doses de vaccins Pfizer offerts par les USA.

Un lot de 265.590 doses de vaccins Pfizer, accompagné de seringues et de solvants, est réceptionné, ce lundi par le ministère de la santé et de l’action sociale. Ce don du gouvernement américain entre dans le cadre de l’initiative COVAX qui vient encore une fois concrétiser ce lien d’amitié et de solidarité entre le Sénégal et les États-Unis, surtout depuis l’entame de la pandémie.



Dispositif de réfrigérateurs (-80⁰) offert par l’Unicef pour la conservation des vaccins…



Au-delà de ce lot de vaccins, les partenaires de l’initiative COVAX ont aussi mis à la disposition du Ministère de la santé cinq réfrigérateurs (-80⁰) pour la conservation des vaccins. Un geste très apprécié par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, exprimé par la voix de d’Alassane Mbaye, son secrétaire général. D’ailleurs ce dernier après avoir magnifié ce geste a profité de l’occasion pour solliciter auprès de l’État l’octroi d'au moins un réfrigérateur dans une structure de santé pour chaque région du pays...