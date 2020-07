Covid-19 à Kaolack : Adji Mergane Kanouté invite à ne pas céder au relâchement.

Lors d'une tournée dans le Saloum, la députée Adji Mergane Kanouté a manifesté son inquiétude de constater qu'un petit relâchement a été noté à Kaolack dans le cadre du port du masque.



C'est pourquoi, la native de la ville de Mbossé, a lancé une invite à tout le monde pour que les mesures barrières soient respectées. "Je me suis rendue compte que les populations de Kaolack ne portent pas de masque dans la majorité.



Et pas plus tard qu'avant hier, le président de la République avait appelé à ce qu'on puisse mettre les masques correctement. J'ai parcouru la ville, à part quelques exceptions, la majorité ne met pas le masque. Et l'appel que je voudrais lancer est que les populations puissent prendre conscience de la maladie.



Aujourd'hui à Kaolack, les cas évoluent, vous conviendrez avec moi que nous faisons partie des rares régions qui ont vu le virus très tardivement, mais aujourd'hui, on est en avance par rapport à d'autres régions où le virus a été présent dès les premiers jours. Donc, c'est l'occasion pour moi de demander aux kaolackois de respecter les mesures barrières..."