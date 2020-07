Covid-19 / Les techniciens de la santé boycottent les prélèvements à partir de mercredi.

Les agents et plus précisément des techniciens de la santé affiliés à la Cnts/FC, sont montés au créneau ce mardi, pour dénoncer leur statut dans la fonction publique. Face à la presse, les agents de la santé après avoir montré leur ras-le-bol, ont décidé de ne plus faire de prélèvements pour la covid-19 à partir de mercredi et une batterie de mesures pour exiger le Chef de l'État à respecter ses engagements sans quoi, ils sont prêts à aller au front et adviendra que pourra. C'est Cheikh Seck, le SG du cadre unitaire des syndicats de la santé qui a lu le mémorandum pour alerter le gouvernement...