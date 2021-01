Couvre-feu / Acte 2 : Diamaguène-Sicap Mbao, s’embrase...

Deuxième jour de couvre-feu, et deuxième jour d'échauffourées entre jeunes et forces de l'ordre. Ce jeudi, à Diamaguène-Sicap Mbao, les rues ont été envahies par des jeunes, jettant des pierres et allumant partout des pneus. Les gendarmes sont venus remettre de l'ordre et disperser le monde qui était sorti dire non à ces restrictions...