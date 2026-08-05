Couverture du Magal 2026- Enquête de l’Artp : l’opérateur Orange a enregistré le meilleur taux de réussite des appels, avec 100 % et le meilleur débit montant…

À l'occasion du Grand Magal de Touba 2026, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a procédé à un contrôle de la qualité de service et mesures des rayonnements non ionisant (RNI) dans les principaux sites de rassemblements des pèlerins dans la cité religieuse de Touba



Dans son rapport de synthèse n°3, publié à la suite des mesures effectuées le 2 août 2026, l'ARTP a évalué la qualité de service dans plusieurs zones stratégiques de la ville sainte, notamment Touba Mosquée, Darou Miname, Keur Niang, Darou Marnane, Ndindy, Touba Bagdad, Djannatoul, Darou Tanzil et Ndame.



Les contrôles ont porté sur les trois opérateurs de télécommunications présents sur le marché que sont Orange, Yas et Expresso. Ainsi, sur un total de 731 appels vocaux réalisés dans le cadre des tests, selon le rapport de l’ARTP, Orange a enregistré le meilleur taux de réussite des appels, avec 100 %, ainsi que le meilleur taux de réussite des téléchargements de fichiers, évalué à 99,19 %. L'opérateur s'est également illustré avec le meilleur débit montant, estimé à 3,66 Mb/s.



En parallèle des tests de qualité de service, l'ARTP a procédé à 3 546 mesures de rayonnements non ionisants (RNI) afin de vérifier le respect des normes en vigueur en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Le rapport fait état d'un champ maximal extrapolé de 4,36 V/m, un niveau présenté comme conforme aux seuils réglementaires fixés pour la protection de la santé publique.



L’Artp de constater que l’opérateur Orange a atteint l’ensemble des seuils fixés et affiche les meilleures performances, c’est-à-dire 100% de communications réussies par rapport aux appels établis, MOS de 3,66. Sur ce, Orange a été classé 1er sur les deux volets Qos.



Toutefois, l’Artp recommande à l’opérateur Orange d’améliorer les taux de succès de navigation web, qui est de 94,77% et de téléchargement de fichiers qui est de 91,44%, encore sous les seuils, tout en maintenant les très bonnes performances voix et les bons débits observés.



Rappelons que ces opérations s'inscrivent dans le dispositif de suivi mis en place par l'ARTP pour s'assurer que les réseaux mobiles répondent à la forte demande générée par l'afflux de pèlerins à Touba.