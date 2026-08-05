Le Grand Magal de Touba : Mémoire d’un exil, ferveur d’un peuple ( Par Cheikh S. Fall )

Chaque 18 Safar du calendrier hégirien, le Sénégal vit au rythme d’un rendez-vous qui dépasse les frontières de la seule confrérie mouride. Cette année, la 132e édition du Grand Magal de Touba s’est tenue le dimanche 2 août 2026 et, a réuni plusieurs millions de pèlerins venus de tout le pays, de la sous-région et de la diaspora, dans la cité sainte fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.



L’événement puise ses racines dans un épisode douloureux de la fin du XIXe siècle. Né en 1853 à Mbacké-Baol, dans l’actuelle région de Diourbel, Cheikh Ahmadou Bamba grandit dans une famille d’érudits, initié dès son plus jeune âge au Coran et aux sciences islamiques par son père. Théologien, juriste et poète, il fonde dans les années 1880 une voie d’éducation spirituelle prônant la foi, le travail et la discipline, qui deviendra la confrérie mouride. Face à une administration coloniale française inquiète de son influence grandissante et l’accusant, à tort, de vouloir prêcher le djihad armé, il choisit une résistance exclusivement pacifique. Cette posture ne le préserve pas de la répression : arrêté le 10 août 1895 à Djéwol, jugé à Saint-Louis, il est déporté au Gabon le 21 septembre 1895 à bord du paquebot Pernambuc. Pour ses disciples, cette épreuve n’est pas une défaite mais une victoire spirituelle, un symbole de patience et d’abandon confiant à Dieu, c’est précisément cet exil que le Magal commémore chaque année.



L’histoire de la célébration elle-même mérite d’être rappelée, car elle n’a pas toujours pris la forme du grand rassemblement collectif que l’on connaît aujourd’hui. Dans les premières décennies, chaque disciple observait le jour à sa manière, chez lui, par l’immolation d’un mouton ou la préparation de repas spéciaux. C’est en 1925, à Diourbel, que Cheikh Ahmadou Bamba lui-même appelle sa communauté à se joindre à lui dans une action de grâce collective, recommandant que ce jour soit célébré à l’image de la Tabaski. Mais c’est véritablement Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké qui, en 1946, structure le Grand Magal tel que nous le connaissons, en demandant à l’ensemble des talibés de converger vers Touba le même jour. Le mot « Magal » lui-même, signifie « rendre hommage, célébrer, magnifier », une manière de dire, en une seule syllabe, la gratitude d’un peuple envers son guide spirituel.



Quand la parole fondatrice devient une œuvre écrite considérable…



Ce qui frappe, après avoir parlé de la ferveur populaire, c’est l’ampleur de l’héritage écrit laissé par Cheikh Ahmadou Bamba. Fin lettré, il a composé des milliers de poèmes et de traités en arabe et les fameux Khassaïdes qui couvrent la jurisprudence islamique, la théologie, le soufisme et l’éducation morale. Des œuvres comme « Jazbul Mouride ou Massalikoul Jinane », souvent présentées comme des manuels de purification de l’âme plutôt que des traités théologiques abstraits, continuent d’être récitées et chantées par les disciples. Cet héritage a nourri un intérêt académique constant : celui de l’ouvrage de Khadim Mbacké consacré à la dimension politique des écrits du fondateur du mouridisme, préfacé par le Professeur Souleymane Bachir Diagne, illustre bien cette démarche qui est celle de montrer que l’expérience spirituelle la plus élevée peut aussi constituer, selon les mots de la préface, une véritable force de transformation du monde.



Professeur à Columbia University, Souleymane Bachir Diagne s’est plusieurs fois exprimé sur la portée philosophique de l’enseignement mouride, notamment lors de rencontres scientifiques organisées en prélude au Magal par l’Université Cheikh Ahmadou Bamba. Il y décrit un soufisme qui n’est pas seulement contemplatif mais orienté vers l’action et l’affirmation de soi, porté par une conception positive du temps qui ouvre vers un avenir meilleur et une philosophie, selon lui, propice à l’esprit d’entreprise et à l’innovation. Dans les mêmes cercles universitaires, l’historien Mamadou Diouf et la socio-anthropologue Fatou Sow Sarr ont souligné combien le mouridisme se caractérise par un renouvellement constant de significations et une éthique de l’action, redéfinissant certaines valeurs islamiques classiques dans le contexte sénégalais.



Un poids économique désormais documenté scientifiquement



Longtemps évalué de façon empirique, l’impact économique du Magal fait aujourd’hui l’objet d’un travail de recherche rigoureux. Une étude conjointe de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba et de l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB), présentée le 28 juillet 2026 et menée par une vingtaine de chercheurs issus de l’économie, de l’économétrie, de la sociologie, de la médecine et de la chimie, chiffre les retombées économiques de l’édition 2026 à 629,6 milliards de francs CFA. Selon le coordonnateur de l’étude, Souleymane Astou Diagne, ce montant représente une progression de 2,5 fois par rapport à l’évaluation de 2017, qui situait alors l’impact à 250 milliards de FCFA, une hausse portée notamment par la consommation alimentaire, les transports et les services financiers. Les chercheurs recommandent d’ailleurs de faire du Magal un véritable levier d’industrialisation locale, capable d’absorber une partie de la demande générée par le pèlerinage plutôt que de la laisser profiter presque exclusivement à des filières venues d’ailleurs.



D’autres travaux affinent cette photographie économique. L’économiste Moubarack Lo a ainsi rappelé que le nombre de pèlerins est passé de 3 millions en 2011 à 6,5 millions en 2025, une progression qui pourrait, si la tendance se maintient, atteindre 13 millions de participants dans une décennie. Il nuance toutefois la portée locale de cette manne. Car, l’essentiel de la production consommée à Touba venant de l’extérieur, la ville elle-même n’en capte qu’une fraction limitée. Une autre étude, dirigée par le Pr Djiby Diakhaté avec l’appui de l’Institut africain de management, fait un constat similaire côté emploi. Elle montre que, si près de 48,2 % des jeunes actifs de Touba ont créé leur propre activité, plus de 90 % évoluent dans l’informel et près de 95 % travaillent sans contrat ni protection sociale, le financement demeurant, pour 92,2 % des jeunes entrepreneurs interrogés, le principal obstacle à leur développement.



Quatre dimensions et une seule ferveur



Le Grand Magal reste avant tout un fait social total au delà des chiffres. C’est une dimension spirituelle du recueillement et de la prière, une dimension sociale de la solidarité et de l’accueil, d’économique de la mobilisation de ressources colossales sur quelques jours, de politique enfin, tant l’événement demeure un moment d’expression de rapports entre pouvoir religieux et pouvoir étatique. Cette édition 2026 a d’ailleurs mobilisé un dispositif logistique impressionnant cinquante camions-citernes déployés pour renforcer l’approvisionnement en eau, un état d’alerte face aux risques d’orages, une coordination administrative et religieuse de plusieurs mois. Autant de signes que ce pèlerinage, né d’un exil imposé par la force, s’est transformé, plus d’un siècle après, en l’un des plus grands rassemblements religieux du continent et en un objet d’étude à part entière pour l’université sénégalaise.





Cheikh S. FALL

Journaliste