Tivaouane: l'hôpital Seydi El Hadj Malick Sy démarre officiellement ses activités médicales ce lundi 10 août 2026


Tivaouane: l'hôpital Seydi El Hadj Malick Sy démarre officiellement ses activités médicales ce lundi 10 août 2026
Par un communiqué adressé au personnel, la direction du centre hospitalier national Seydi El Hadj Malick Sy, a annoncé que l'ouverture officielle de cet établissement marquant le démarrage des activités médicales, est fixée au lundi 10 août 2026. 
 
La direction a précisé dans le communiqué qu'il est ainsi prévu à partir du vendredi une journée d'investissement humain, une journée portes-ouvertes et le démarrage effectif des activités médicales, le lundi 10 août 2026..


Mercredi 5 Août 2026
Moussa Fall



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