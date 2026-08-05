Politique : Abdou Khadir Sow claque la porte du PRP et lance un mouvement de soutien à Diomaye Faye

Ancien Secrétaire national chargé de la massification du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), Abdou Khadir Sow a annoncé, dans une déclaration datée du 5 août 2026, son départ de cette formation politique après cinq années d'engagement. Dans son communiqué, il explique que cette décision marque « une nouvelle étape » de son parcours politique et précise qu'elle ne constitue pas une remise en cause de ses convictions républicaines, mais plutôt une nouvelle orientation qu'il dit vouloir mettre au service de l'intérêt général.



À cette occasion, Abdou Khadir Sow a officialisé la création du Front Républicain pour Diomaye Diakhar Faye (FRDF), un mouvement qu'il présente comme un cadre citoyen et républicain destiné à soutenir la consolidation de la République ainsi que le projet politique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Selon lui, cette nouvelle structure se veut ouverte aux citoyens, aux jeunes, aux femmes, à la diaspora et aux forces vives de la nation, avec pour ambition de promouvoir des valeurs telles que la souveraineté, la justice, la transparence et le progrès.



Dans son message, le fondateur du FRDF appelle au rassemblement autour des valeurs républicaines, du développement et de la justice sociale. Il affirme vouloir inscrire son mouvement dans une démarche de dialogue, de propositions et de mobilisation citoyenne, tout en réitérant sa reconnaissance envers les responsables, militants et sympathisants du PRP avec lesquels il dit avoir partagé son parcours politique.