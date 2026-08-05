Demande d’explication aux 179 agents absentéistes : Le CIAAS salue la posture d’apaisement du Ministre Mamadou Lamine Dianté

Le Collectif Interministériel des Agents de l’Administration Sénégalaise (CIAAS), s’est prononcé sur la décision du Ministre de la Fonction publique et du Travail.

Dans un communiqué de presse, « le CIAAS salue la décision de Monsieur le Ministre de la Fonction publique et du travail, Mamadou Lamine Dianté, de surseoir aux demandes d’explication adressées à 179 agents de la Fonction Publique, annoncées lundi dernier ».

C’est pour cela que « le CIAAS encourage le Ministre à poursuivre dans cette dynamique d’ouverture et de dialogue et de privilégier la pédagogie, l’écoute et la concertation avant toute mesure administrative ».

Ainsi, dans un esprit de responsabilité partagée, « le collectif rappelle solennellement à l’ensemble des agents leur devoir de respect des règles qui régissent le service public ».



Il cite notamment ainsi, le décret n 63-116 du 19 février 1963 relatif au régime des congés, des permissions et des autorisations d’absence, mais également le décret n 96-677 du 7 août 1996 fixant les horaires de travail dans les services administratifs de l’Etat : « du lundi au vendredi, de 8h à 17h, avec une pause d’une heure de 13h30 à 14h30, soit 40 heures par semaine ».

C’est dans ce contexte que « le CIAAS réaffirme le sens du devoir et la qualité du service rendu doivent guider chaque agent. Selon lui, l’absence des horaires, des procédures et des missions assignées n’est pas une option. Il est le socle de la crédibilité de notre administration ».

Au demeurant, « le collectif invite l’Etat à faire évoluer son approche », poursuit la note.

Car, au-delà du contrôle de la présence, « l’accent doit être mis sur la performance, l’efficacité et l’atteinte de résultats concrets ».

Dans un contexte de compétition et d’exigence de développement, « le CIAAS recommande une évaluation des agents basée sur des objectifs clairs, des missions précises et des indicateurs de résultats ».

En se disant « disponible pour accompagner toute initiative visant à moderniser l’administration et à valoriser le travail bien fait ».