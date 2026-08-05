Finances publiques : Le Sénégal bénéfice d’un financement d’environ 340 milliards F CFA de la Banque mondiale

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu ce mercredi Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en présence du ministre en charge du Budget, Bassirou Sarr. Cette audience a permis de dresser le bilan de la coopération entre le Sénégal et l’institution de Bretton Woods pour l’année 2026, et d’acter un nouveau financement destiné à soutenir plusieurs secteurs stratégiques.



À l’issue de la rencontre, Ousmane Diagana a salué le privilège d’avoir été reçu par le chef de l’État, une audience survenant alors que la Banque mondiale entame son exercice 2027. Il a qualifié l’année 2026 d’année riche dans le cadre des échanges avec le Sénégal, malgré les difficultés rencontrées sur le plan macroéconomique et sur la gestion des finances publiques, qui ont fait l’objet de discussions approfondies tout au long de l’année écoulée.



e vice-président de la Banque mondiale a annoncé que le Sénégal bénéficiera d’un nouveau financement du Groupe de la Banque mondiale, d’un montant d’environ 340 milliards de francs CFA, dont la signature devait intervenir le jour même avec le ministre en charge du Budget, Bassirou Sarr, présent à ses côtés lors de l’audience. Ce financement est destiné à soutenir des programmes dans les domaines de l’agriculture, des transports et de l’énergie, ainsi qu’au renforcement de la résilience, avec pour objectif de créer davantage d’opportunités, en particulier pour les jeunes et les femmes.



Ousmane Diagana a par ailleurs indiqué que, sur l’année écoulée, près de 110 millions de dollars ont été décaissés au titre des programmes axés sur les résultats. Des financements que l’État peut mobiliser aussi bien pour ses dépenses souveraines que pour ses dépenses d’investissement.