Une éminente trumpiste en disgrâce après avoir contredit la Maison-Blanche

Le président Donald Trump a vivement critiqué lundi la procureure fédérale Jeanine Pirro pour avoir classé sans suite une affaire de vandalisme présumé au miroir d’eau du Lincoln Memorial à Washington, affirmant qu’elle s’était “laissée intimider” par la pression exercée par un juge.



Ce 3 août, Donald Trump n’a pas mâché ses mots pour critiquer la procureure du district de Columbia qu’il a lui-même nommée, Jeanine Pirro. Vendredi, cette ex-star de Fox News a de facto rejeté les allégations de la Maison-Blanche, selon laquelle les problèmes constatés au miroir d’eau du Lincoln Memorial (peinture écaillée, prolifération d’algues, etc.) seraient liés à des actes de vandalisme.

Un document publié par le cabinet de Jeanine Pirro affirme ainsi que les dégâts découlaient d’une “installation bâclée” et de la mauvaise qualité des matériaux utilisés. La procureure demande ainsi l’abandon des poursuites visant l’ancien olympien David Hearn, accusé par Trump d’avoir délibérément endommagé le bassin récemment rénové pour les 250 ans des États-Unis, pour un coût total de 14,7 millions de dollars.



“Compte tenu de toutes ces informations nouvellement découvertes, il est difficile d’attribuer les dégâts considérables causés au bassin à des actes de vandalisme, et encore moins d’établir ce fait hors de tout doute raisonnable”, conclut le document.



“Pirro a commis une erreur”



Ces conclusions représentent un revers pour le président, qui continue d’affirmer, sans véritable preuve, que des images de vidéosurveillance montraient des personnes en train de découper le matériau posé au fond du bassin. En guise de riposte, Donald Trump a fait valoir que Jeanine Pirro, qui représente pourtant une proche alliée politique, aurait dû continuer à mener l’enquête.

