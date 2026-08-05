Une éminente trumpiste en disgrâce après avoir contredit la Maison-Blanche

Ce 3 août, Donald Trump n’a pas mâché ses mots pour critiquer la procureure du district de Columbia qu’il a lui-même nommée, Jeanine Pirro. Vendredi, cette ex-star de Fox News a de facto rejeté les allégations de la Maison-Blanche, selon laquelle les problèmes constatés au miroir d’eau du Lincoln Memorial (peinture écaillée, prolifération d’algues, etc.) seraient liés à des actes de vandalisme.
Un document publié par le cabinet de Jeanine Pirro affirme ainsi que les dégâts découlaient d’une “installation bâclée” et de la mauvaise qualité des matériaux utilisés. La procureure demande ainsi l’abandon des poursuites visant l’ancien olympien David Hearn, accusé par Trump d’avoir délibérément endommagé le bassin récemment rénové pour les 250 ans des États-Unis, pour un coût total de 14,7 millions de dollars.
“Compte tenu de toutes ces informations nouvellement découvertes, il est difficile d’attribuer les dégâts considérables causés au bassin à des actes de vandalisme, et encore moins d’établir ce fait hors de tout doute raisonnable”, conclut le document.
“Pirro a commis une erreur”
Ces conclusions représentent un revers pour le président, qui continue d’affirmer, sans véritable preuve, que des images de vidéosurveillance montraient des personnes en train de découper le matériau posé au fond du bassin. En guise de riposte, Donald Trump a fait valoir que Jeanine Pirro, qui représente pourtant une proche alliée politique, aurait dû continuer à mener l’enquête.
“Au lieu de s’en prendre aux responsables, le juge s’en est pris à elle et à son service, et je suppose qu’elle a craqué. Je ne sais pas ce qui s’est passé, bon sang”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Pirro a commis une erreur. C’était un acte de vandalisme”, a-t-il répété, ajoutant qu’il était “vraiment déçu” par la procureure et qu’”elle s’était refermée comme un parapluie”.
Un avenir incertain
Trump n’a pas précisé s’il s’était entretenu directement avec elle avant de la critiquer publiquement et n’a pas répondu lorsqu’il lui a été demandé s’il envisageait de la démettre de ses fonctions. Mardi, le président a répété qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant Jeanine Pirro. Le bureau de la procureure n’a pas répondu à une demande de commentaires.
La rénovation du miroir d’eau de Washington fait partie des nombreux projets que Trump avait à cœur de mener dans la capitale fédérale. Il a également démoli l’aile est de la Maison-Blanche pour faire place à une salle de bal de 400 millions de dollars et a proposé la construction d’une grande arche entre le Lincoln Memorial et le cimetière national d’Arlington.
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