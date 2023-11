Cour Suprême : Suspension puis reprise de l’Audience dans la salle !

L’audience a été suspendue durant une dizaine de minutes, avant d’être reprise dans la salle de la Cour suprême de Dakar, ce vendredi 17 novembre vers 10h 30. Prenant la parole, le Président de la Cour a souligné aux avocats que les observations doivent se borner afin de venir sur les termes écrits. « On va vous laisser prendre la parole mais ça sera réglementé », a-t-il indiqué.



Ainsi, le Président donne une heure de temps à la partie civile pour faire valoir leurs moyens de défense. Me Demba Ciré Bathily estime que le temps accordé est trop court vu le nombre d'avocats et sollicite que le temps soit élargi.



"Ce dossier est important. Et nous sommes 37 avocats. Et je demande une petite suspension de 10 minutes pour nous permettre de nous organiser ", a demandé la robe noire. Le président en plus de les accorder 1h de temps chacun, les a donnés 10 minutes pour qu'ils puissent se concerter