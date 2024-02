Coupures des données mobiles : Dame Mbodj lance des piques à Moussa Bocar Thiam et alerte les Sénégalais

Lors de la conférence de presse des syndicats des opérateurs de télécommunications concernant les restrictions et coupures d'Internet et des données mobiles, Dame Mbodj n'a pas été tendre avec le ministre des Télécommunications, en l'occurrence Moussa Bocar Thiam. Il a précisé que ce dernier ne connaît même pas les enjeux du numérique sur le développement de la Nation et des communautés. Il ajoute que c'est le président de la République qui lui donne ses instructions.

Il a aussi expliqué que les populations ne doivent pas s'en prendre aux opérateurs de téléphonie qui sont eux aussi victimes puisque l’État les a forcés à le faire.