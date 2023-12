Coupe du maire de Ndiaffate / Astou Ndiaye gâte la jeunesse : L'Asc Mélodie remporte la coupe de la 7e édition

La 7e édition de la coupe du maire de Ndiaffate s'est jouée hier dans ladite commune. Madame le maire Astou Ndiaye a ainsi déployé les gros moyens pour permettre à la jeunesse de Ndiaffate de clôturer dans l'allégresse, ce tournoi qui a réuni les plus grandes équipes de la zone 7A.

Au finish, l'Asc Mélodie de Boulssoutoura a remporté la coupe (à l'issue de la séance des tirs aux buts) avec une enveloppe financière de 700 mille Fcfa, un trophée et un équipement sportif complet. Le vaincu (Kéléfa) est reparti avec une enveloppe de 500 mille Fcfa, un trophée, un jeu de maillots, un ballon etc... L'Asc J.A.B qui occupe le bas du podium, a obtenu quant à elle une enveloppe de 100 mille Fcfa, un jeu de maillots, un ballon, etc...

En marge de cette finale, madame le maire de Ndiaffate a procédé à la pose de la première pierre du stade multifonctionnnel de Ndiaffate qui sera réceptionné dans moins de 2 ans pour un montant total de 366 millions de Fcfa.

Pour rappel, la finale a enregistré la présence de madame le ministre Thérèse Faye Diouf, du ministre Mohamed Ndiaye Rahma, du président du groupe parlementaire de Bby, Abdou Mbow, de la députée Anya Mbengue, des maires du département de Kaolack etc...