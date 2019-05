Coupe de Turquie : Mbaye Diagne buteur, remporte la finale avec Galatasaray. (Akhisar 1-3 Galatasaray)

L'équipe de Mbaye Diagne, Feghouli et Belhanda vient de frapper un joli coup en remportant la finale de la coupe de Turquie. Mené durant une bonne partie du match, Galatasaray a d'abord égalisé 1-1 sur penalty, avant de prendre l'avantage avec des buts de Feghouli 1-2 et Mbaye Diagne qui enfonçait Akhisar 3-1 en fin de partie.

En tête du championnat de Turquie, Galatasaray est en bonne voie pour réaliser le doublé. Akhisarspor, tenant du titre, n'a pas réussi à conserver cette Coupe de Turquie et à s'offrir une deuxième participation à la Ligue Europa. L'attaquant sénégalais valide ainsi une excellente saison dans le championnat Turc qu'il survole depuis le début de la saison. Déjà meilleur buteur de la Superlig avec 30 unités, il peut désormais rêver d'un doublé coupe / championnat...