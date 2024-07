Couac à l'Aibd / Le mouvement des Agents de AIBD S.A dit stop au chantage et demande au nouveau directeur de dérouler...

Une nouvelle entité dénommée Mouvement des Agents de AIBD S.A est mise en place... C'est par l'organisation d'une conférence de presse, ce vendredi 12 juillet 2024, à Diass avec la presse de Mbour, qu'elle est revenue sur son objectif...

Au micro de Dakaractu Mbour, le mouvement affirme "que rien ne sera plus comme avant". Face à la presse, ces agents ont dénoncé le comportement des syndicats qu'ils considèrent ne rouler que pour leurs propres intérêts. Par ailleurs, ce mouvement qui dit mettre l'intérêt de la boîte en avant, demande au nouveau Directeur de dérouler sa feuille de route, dans l'intérêt exclusif de la boîte et non de quelque autre personne ou syndicat...