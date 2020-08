Coronavirus : Premier cas confirmé sur l’Île de Gorée, le maire Augustin Senghor annonce des mesures d’urgence.

Les résultats des tests effectués sur l’habitant de Gorée se sont avérés positifs ce dimanche. L’état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure, nous apprend-on. Pour freiner la propagation du virus, le maire de l’Île a annoncé des mesures d’urgence. Il a ainsi assuré que Gorée resterait fermée aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre.



« Après l’annonce d’un cas recensé dans le bateau Aline Sitoé Diatta (qui assure la navette entre Dakar et Ziguinchor) l’Île a été fermée aux visiteurs. Les rotations du chaloupe ont été ainsi réduites. Maintenant, il y aura plus de rigueur. Sur place, les mesures barrières sont respectées par les habitants de Gorée qui travaillent à Dakar. Ceux qui ne résident pas sur l’Île n’auront plus le droit de venir à Gorée », a appris l’édile.



Des dizaines de ressortissants de Gorée prennent ainsi quotidiennement la chaloupe pour se rendre à Dakar. Ces derniers pourraient probablement transporter le virus dans cette Île isolée.